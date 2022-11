POL-NB: Diebstahl mehrerer Baumaschinen von einer Baustelle in Ückeritz

Heringsdorf/Insel Usedom (LK VG) (ots) -



In der Zeit vom 18.11.2022, 17:00 Uhr bis zum 19.11.2022, 15:30 Uhr

wurden von einer Baustelle in 17459 Ückeritz, Zum Achterwasser

mehrere Baumaschinen entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen öffneten unbekannte Täter

gewaltsam den mit einer Kette und einem Vorhängeschloss gesicherten

Bauzaun und verschafften sich danach Zutritt zu mehreren gesicherten

Baucontainern.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 12.000EUR. Ein

Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde

eingeleitet. Durch den Kriminaldauerdienst Anklam wurden noch vor Ort

die ersten Ermittlungen übernommen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im

Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, bei der Internetwache

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.



