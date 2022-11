POL-HRO: Verkehrsunfallgeschehen im Polizeipräsidium Rostock

BAB 20 Rostock/ Wismar (ots) -



Am Samstagabend ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle auf der A20

aufgrund von Straßenglätte bzw. Nässe.



Zwei Unfälle fanden in kurzem Zeitabstand auf der A20 zwischen der AS

Tessin und der AS Sanitz, wo der Niederschlag von Regen in Schnee

überging. Die Fahrbahn war aufgrund der Temperaturen überfroren und

mit einer leichten Schneeschicht bedeckt.



In beiden Fällen verloren die Fahrzeugführer aufgrund von nicht

angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte die Kontrolle über ihre

Fahrzeuge.



Bei dem ersten Unfall auf der Richtungsfahrbahn Stettin, kam der

22-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Mercedes ins Schleudern und

kollidierte mehrmals mit der Schutzplanke. Der Mann blieb unverletzt,

es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.



Kurz danach kam ein 39-jähriger Mann aus Polen mit seinem PKW Kia auf

der Richtungsfahrbahn Lübeck ebenfalls ins Schleudern und befuhr die

Bankette, auf der er sich dann überschlug. Er wurde durch

Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug befreit und mit leichten

Verletzungen zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht. Hier entstand

ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR.



Ebenfalls auf der A20, zwischen den AS Grevesmühlen und Bobitz,

landete ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW im Graben,

nachdem auch er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser

Fahrbahn die Kontrolle verlor. Er wurde dabei nicht verletzt. Bei dem

Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.



Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang erneut darauf, dass bei

den aktuellen Temperaturen vermehrt mit überfrierender Nässe bzw.

Straßenglätte zu rechnen ist. Fahrzeugführer mögen ihre Fahrweise und

insbesondere die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anpassen.



Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell