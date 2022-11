POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Spornitz (ots) -



Eine Suchaktion der Polizei hat am späten Freitagabend ein Autofahrer

in Steinbeck bei Spornitz ausgelöst, der nach einem Verkehrsunfall

spurlos verschwunden war. Der 35-jährige Fahrer war mit seinem PKW in

einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich in

weiterer Folge mit dem Wagen auf einem angrenzenden Feld

überschlagen. Anschließend flüchtete der Fahrer zu Fuß. Da die wenig

später durch Zeugen hinzugerufene Polizei davon ausgehen musste, dass

sich der flüchtige Fahrer Verletzungen zugezogen hat, suchten die

Beamten auch mit einem Diensthund nach ihm. Er konnte später auf

einem fremden Gehöft aufgegriffen werden, auf dem er sich versteckt

hielt. Anschließend ist der leicht verletzte 35-Jährige, bei dem die

Beamten einen Atemalkoholwert von 0,94 Promille feststellten, ins

Krankenhaus gebracht worden. Die Polizisten stellten seinen

Führerschein sicher und veranlassten eine Blutprobe bei ihm. Zudem

ist Anzeige gegen den aus der Republik Moldau stammenden Fahrer wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom

Unfallort erstattet worden. Am PKW, der einem Freund des Fahrers

gehört, entstand erheblicher Sachschaden.



