POL-NB: Brand in einer Stralsunder Betreuungseinrichtung mit zwei verletzten Personen

Am 19.11.2022, kam es gegen 13:00 Uhr in der Kniepervorstadt in

Stralsund zu einem gemeinsamen Polizei- und Rettungseinsatz. Wie der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die

Integrierte Rettungsleitstelle mitgeteilt wurde, kam es offenbar zu

einem Küchenbrand in einer dortigen Einrichtung für betreutes Wohnen.

Ein 23-jähriger deutscher Betreuer hatte gegenwärtigen Erkenntnissen

zufolge einen Kochtopf mit Öl auf den Herd gestellt. Kurz darauf

entflammte sich das Öl, infolgedessen der Brand sich schnell auf zwei

Hängeschränke und die Abzugshaube ausbreitete.

Die Feuerwehr Stralsund löschte den Brand. Durch diesen verletzten

sich der Betreuer und eine weitere 21-jährige deutsche Betreuerin.

Beide wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Stralsunder

Klinikum eingeliefert. Bewohner der Einrichtung kamen nicht zu

Schaden. Der Sachschaden beläuft sich gegenwärtig auf ca. 750,- EUR.

Die Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung und

fahrlässigen Körperverletzung wurden aufgenommen.



