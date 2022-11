POL-HRO: Verkehrsunafll mit Totalschaden und unter Alkoholeinfluss

Sternberg (ots) -



Auf Grund der nicht angepassten Geschwindigkeit bei den am 18.11.2022, gegen 09:30 Uhr herrschenden Witterungsbedingungen kam der Autofahrer auf der L16 im Bereich Hohen Priz von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Bei einem vor Ort durchgeführten Alkoholtest stellte sich heraus, dass der 41 jährige deutsche Fahrzeugführer mit 0,67 Promille alkoholisiert war. Am PKW entstand ein Totalschaden. Dieser musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.



Kristin Hartfil



Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell