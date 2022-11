POL-HRO: Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß

Neukloster (ots) -



Am 19.11.2022 gegen 09:30 kam es auf der L14 im Bereich Neukloster zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen sind, sich überschlagen haben und auf der Seite im Graben liegen blieben. Die beiden Beteiligten Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt. Es ist ein Sachschaden von 25.000 Euro entstanden. Für die Maßnahmen am Unfallort musste eine Vollsperrung eingerichtet. Unfallursache ist die nichtangepasste Geschwindigkeit auf Grund der Witterungsverhältnisse; Fahrbahnglätte.



