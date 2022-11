POL-NB: Gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung in Stralsund

Stralsund - LK VR (ots) -



Am 18.11.2022 gegen 20 Uhr kam es nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen im Bereich der Weißen Brücken in Stralsund zu einer

verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von fünf

Jugendlichen und zwei jungen Männern im Alter von 19 und 22 Jahren.



Die Jugendlichen flüchteten anschließend zunächst in die Stralsunder

Innenstadt. Hier wurden sie von den beiden Männern eingeholt und

anschließend angegriffen. Bei der folgenden körperlichen

Auseinandersetzung wurden vier Jugendliche verletzt, davon ein

15-Jähriger so schwer, dass dieser stationär im Krankenhaus

aufgenommen werden musste.



Im Anschluss begaben sich die beiden Tatverdächtigen weiter zum Alten

Markt. Hier schlugen und traten sie mehrfach auf einen 54-jährigen

Deutschen ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Weiter besteht der Verdacht, dass die Täter im Anschluss noch zwei

Pkw und eine Fensterscheibe einer Eingangstür beschädigten.



Die beiden Tatverdächtigen konnten im Rahmen der eingeleiteten

Nahbereichsfahndung durch Polizeibeamte des PHR Stralsund, des

Kriminaldauerdienstes Stralsund, dem AVPR Grimmen sowie Kräften der

Bundespolizeiinspektion Stralsund gestellt werden.



Beim 19-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,18

und beim 22-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,47 Promille

festgestellt. Beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft Stralsund eine Blutprobe entnommen.



Der 19-jährige Tatverdächtige verbrachte anschließend die Nacht im

Gewahrsam des PHR Stralsund.

Der wohnungslose und rauschmittelbeeinflusste 22-jährige

Intensivtäter wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

vorläufig festgenommen und wird voraussichtlich am 19.11.2022 dem

Haftrichter vorgeführt.

Mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlicher

Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung wurden

eingeleitet. Das Kriminalkommissariat in Stralsund hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.



