POL-ANK: Geldbörsen aus Einkaufswagen gestohlen

Torgelow / Ueckermünde (ots) -



Insgesamt dreimal haben Unbekannte gestern (17.11.2022) und vorgestern (16.11.2022) in Discountern in Torgelow und Ueckermünde persönliche Dinge aus Einkaufskörben bzw. -taschen gestohlen. Der oder die Täter hatten es dabei auf die Geldbörsen der Kunden abgesehen, in denen sich neben Bargeld auch EC-Karten und Ausweise befanden. In allen Fällen wurden Strafanzeigen wegen Diebstahl aufgenommen.



Die Polizei weist daher daraufhin, beim Einkaufen besonders wachsam zu sein und empfiehlt, persönliche Gegenstände wie Geldbörse und Handtasche immer bei sich zu tragen.



