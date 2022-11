POL-HRO: Anhänger eines Fahrzeuggespanns deutlich überladen!

Rostock (ots) -



~Am 17.11.2022 gegen 19:00 Uhr stellten die Beamten vom Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf im Überseehafen Rostock ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem norwegischen PKW mit norwegischem Anhänger fest, welches augenscheinlich überladen schien. Der polnische Fahrzeugführer war damit auf dem Weg nach Polen unterwegs. Bei einer durchgeführten Wiegung der beiden Fahrzeuge stellte sich heraus, dass der Anhänger mit 172 Prozent deutlich überladen war. Der Anhänger hatte ein zulässiges Gesamtgewicht von 500 kg. Im Ergebnis wurde dieses um 860 kg überschritten, denn die Waage zeigte ein tatsächliches Gesamtgewicht von 1.360 Kilogramm an. Das Gewicht des PKWs befand sich gerade noch im Toleranzbereich. Die Weiterfahrt wurde untersagt, bis geeignete Fahrzeuge zum Ziehen des Bootstrailers mit Boot sowie zum Umladen der Alufelgen und Keissägen organisiert wurden. Ein Bußgeldverfahren gegen Fahrer und Halter sind eingeleitet.



Polizeikommissar Karl Schröder



AVPR Dummerstorf~



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell