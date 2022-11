POL-NB: VVerkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landesstraße 283 (L 283) im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) -



Am 17.11.2022 gegen 16.35 Uhr kam es auf der L 283 zwischen Glasow

und Krackow zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.



Ein 53-Jährigen polnischen Staatsangehörigen, welcher seinen Wohnsitz

in Deutschland hat, befuhr die L 283 von Glasow nach Krackow. Dabei

kam er mit seinem PKW Opel auf grader Strecke nach rechts von der

Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb im

Straßengraben auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer befand sich

alleine im Fahrzeug. Zunächst konnte dieser nicht aus dem PKW

geborgen werden, weshalb die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren

Krackow, Glasow und Penkun zum Einsatz kamem. Durch Ersthelfer konnte

schließlich eine Scheibe vom PKW eingeschlagen und der Verunfallte so

aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Beim Fahrzeugführer, welcher nach der Erstbehandlung durch die

Rettungskräfte ins Krankenhaus Pasewalk gebracht wurde, ergab ein

Atemalkoholtest einen Wert von 2,03 Promille.

Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500,-Euro. Dieser war

nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen

geborgen. Während der Unfallaufnahme war die L 283 für ca. 30 Minuten

voll gesperrt.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und es erfolgte eine

Blutprobenentnahme.



