POL-HRO: Waffen, Betäubungsmittel und Diebesgut: Polizei nimmt 36-jährigen Rostocker fest

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock



Beamte des Rostocker Kriminalkommissariats haben am Mittwochnachmittag einen 36 Jahre alten Rostocker festgenommen. In seiner Wohnung wurden große Mengen an Betäubungsmitteln - darunter Cannabis, Haschisch, Ecstasy, Amphetamine, Liquid THC - mehrere Waffen, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie hochwertige Fahrräder, die als gestohlen gemeldet sind, aufgefunden.



Der Tatverdächtige steht unter dem dringenden Tatverdacht, professionell mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Er wurde bereits heute dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell