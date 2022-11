POL-ANK: Nachmeldung zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübs bei Ueckermünde

Ueckermünde (ots) -



Wie bereits mitgeteilt wurde, brannte in den frühen Morgenstunden eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Lübs (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5372776).



Zur Unterstützung der kriminalpolizeilichen Arbeit wurde ein Brandursachenermittler als Sachverständiger eingesetzt. Dieser kommt zu dem vorläufigen Ergebnis, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer elektrischen Fehlerleistung am Nachtspeicherofen und somit von einem technischen Defekt ausgegangen werden kann. Der Verdacht für eine Brandstiftung liegt nicht vor.



Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 40 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Ueckermünde, Bellin, Lübs, Altwigshagen und Wietstock mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell