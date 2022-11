POL-HST: Die Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus

Details anzeigen Bildquelle: Polizei Stralsund Bildquelle: Polizei Stralsund

Zingst (ots) -



Am vergangenen Wochenende kam es im Ostseeheilbad Zingst zu Sachbeschädigungen durch Vandalismus.



Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden im Zeitraum zwischen Samstag (12.11.2022) 22:00 Uhr und Sonntag (13.11.2022) 07:00 Uhr mehrere Sachbeschädigungen begangen.

So wurden in der Seestraße eine Straßenlampe verbogen, ein Werbeschild beschädigt und Holzbalken zur Dünenabsperrung aus der Verankerung gerissen, über den Gehweg in der Nähe der Seebrücke verteilt oder in öffentliche Toilettenhäuschen gestellt. Der Gemeinde Zingst ist durch die Taten, die keineswegs als "Dumme-Jungen-Streich" zu werten sind, ein Sachschaden von mindestens 100 Euro entstanden.



Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfen. Gibt es Zeugen, die eine oder mehrere Personen dabei beobachtet haben, wie in der besagten Nacht Vandalismus ausgeübt wurde? Sind eine oder mehrere Personen durch den Ort gezogen und haben sich dabei auffällig verhalten? Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barth unter 038231/6720, der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



