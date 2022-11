LWSPA M-V: Die Wasserschutzpolizei Schwerin sucht den Eigentümer eines Kajaks

Details anzeigen grün-weißes Einerkajak grün-weißes Einerkajak

Waldeck (ots) -



Die Wasserschutzpolizei sucht den Eigentümer des abgebildeten Einer-Kajaks.

Das Boot wurde durch die Kollegen der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Schwerin am 17.10.2022 im Rahmen einer Streifenfahrt auf dem Schweriner See herrenlos treibend festgestellt. Bis heute hat sich kein Eigentümer oder Verantwortlicher gemeldet. Einer Straftat konnte das Boot nicht zugeordnet werden.

Das Boot besteht aus GFK und hat einen grün-weißen Rumpf. Im vorderen Bereich befindet sich ein rot-weißer Aufkleber mit der Aufschrift VfL 93 Hamburg.



Hinweise zum Eigentümer nimmt die WSPI Schwerin unter der Telefonnummer: 0385-55576-0 entgegen (E-Mail: wspi.schwerin@polmv.de).



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende

Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin

Am Werder 22

19055 Schwerin

Telefon: 0385 / 55576 - 0

Telefax: 0385 / 55576 - 226

E-Mail: wspi.schwerin@polmv.de





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell