POL-ANK: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübs bei Ueckermünde

In den frühen Morgenstunden (17.11.2022, 04:15 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Neuendorfer Straße in Lübs (bei Ueckermünde) zu einem Brand. Nach ersten Informationen der Polizei soll es zunächst einen lauten Knall und im Anschluss eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung eines 69-jährigen deutschen Mannes gegeben haben. Alle anwesenden Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden daraufhin umgehend evakuiert. Eintreffende Rettungskräfte untersuchten die acht Personen, wobei nach aktuellem Stand niemand verletzt wurde. Zeitgleich waren Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren zur Brandbekämpfung im Einsatz.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Untersuchung der genauen Brandursache ist derzeit ein Brandursachenermittler im Einsatz. Das vorläufige Ergebnis seiner Untersuchungen steht noch aus. Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Der entstandene Sachschaden wird zunächst auf mehrere tausend Euro geschätzt. Während der Einsatzmaßnahmen konnten die evakuierten Bewohner in einem Vereinsheim untergebracht werden. Aktuellen Informationen nach sind die Wohnungen des Mehrfamilienhauses bewohnbar. Die Wohnung des 69-Jährigen sei aufgrund der Brandentwicklung im Wohnzimmer nur eingeschränkt genutzt werden.



