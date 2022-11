POL-NB: Sportboot angegriffen - Schiffschrauben entwendet

Lärz (ots) -



Zu einer Diebstahlshandlung von und aus einem Sportboot kam es in dem Tatzeitraum des 11.11.2022, 12:00 Uhr bis zum 16.11.2022, 10:00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Tatverdächtige widerrechtlich auf das Gelände der Lindenstraße in 17248 Lärz und entwendeten von einem dort abgestellten Sportboot zwei Schiffschrauben des Typ C2. Weiterhin verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Innenraum des Bootes und entwendeten einen Kartenplotter der Marke Raymarine Axiom+12", einen Kompressor-Kühlschrank sowie ein Fernsehgerät.



Der entstandene Gesamtschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl haben oder auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-8480 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



