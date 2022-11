POL-LWL: Jugendliche stellen Fahrraddieb auf frischer Tat

Neustadt-Glewe (ots) -



Auf frischer Tat haben Jugendliche am frühen Mittwochnachmittag in Neustadt-Glewe einen Fahrraddieb stellen können. Der 23-jährige mutmaßliche Dieb soll Zeugenaussagen zufolge gemeinsam mit einem Komplizen im Bereich einer Sporthalle zwei Fahrräder gestohlen haben, die mit einem Kettenschloss gesichert waren. Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen bemerkten den Vorfall und verfolgten die Täter, die beide Fahrräder wegtrugen und später den Diebstahlschutz mit einem Bolzenschneider gewaltsam durchtrennten. Als die Jugendlichen näher kamen, ließen die beiden Täter die Fahrräder zurück und flüchteten zu Fuß. Bei der anschließenden Verfolgung gelang es einem der Jugendlichen, einen der beiden flüchtigen Tatverdächtigen einzuholen und ihn zu stellen. Dabei leistete der 23-jährige Beschuldigte keinen Widerstand. Er wurde der wenig später eintreffenden Polizei übergeben. Dem zweiten mutmaßlichen Fahrraddieb gelang zwar zunächst die Flucht, jedoch ist er der Polizei bereits namentlich bekannt. Gegen die aus Litauen stammenden Männer wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Für ihr couragiertes Handeln bedankt sich die Polizei an dieser Stelle bei den beiden Jugendlichen. "Ihnen ist es zu verdanken, dass der Diebstahl einerseits vereitelt und andererseits schnell aufgeklärt werden konnte.", sagt Ingo Renk, Leiter der Polizeiinspektion Ludwigslust.



