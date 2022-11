POL-LWL: Fahrer von Elektroroller bei Zusammenprall mit PKW leicht verletzt

Ludwigslust (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW wurde am Mittwochnachmittag in Ludwigslust der Fahrer eines Elektrorollers leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:45 Uhr auf der Bundesstraße 5 an einem Fußgängerüberweg. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt und muss durch die Polizei noch aufgeklärt werden. Der 18-jährige Rollerfahrer erlitt eine Schulterverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der insgesamt auf ca. 2.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen muss außerdem geklärt werden, warum am Elektroroller ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Polizei hat aus diesem Grund eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell