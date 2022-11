POL-NB: Täter entreißt einer Frau die Handtasche und flieht

Waren (ots) -



Am Mittwoch, den 16.11.2022, kam es gegen 14:20 Uhr, in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in 17192 Waren, zu einer Raubstraftat zum Nachteil einer 87jährigen Dame.

Hierbei betrat die Geschädigte den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses, als der Täter von hinten an sie herantrat und ihr die Handtasche entriss. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß vom Tatort in Richtung Kreisverkehr und im Weiteren in Richtung Schmetterlingshaus.. Die Handtasche konnte durch einen Zeugen in Tatortnähe wieder aufgefunden werden. Aus der Handtasche fehlte aber die Brieftasche mit den persönlichen Dokumenten der Geschädigten, sowie einige Hundert Euro an Bargeld. Bei dem Täter soll es sich um eine dunkel gekleidete männliche Person handeln.



Auf diesem Wege bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer. 03991 - 1760, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



