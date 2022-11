POL-HST: Senior aus Sagard auf Rügen weiterhin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Sagard/Rügen (ots) -



Bereits seit dem 02.10.2022 wird ein 74-Jähriger aus Sagard vermisst. Es gab keine neuen Hinweise aus der Bevölkerung, die zum Auffinden des Gesuchten geführt haben. Alle Ermittlungsansätze sind ausgeschöpft, so dass die Polizei weiterhin auch mögliche Hinweise angewiesen ist. Aus diesem Grund wird die Öffentlichkeitsfahndung noch einmal aktualisiert und erneut an die Medienschaffenden gesteuert.

Die aktuelle Personenfahndung finden Sie hier: https://bit.ly/3Oi4eks



