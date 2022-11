POL-HWI: Alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht Unfall mit Kradfahrer

Neukloster (ots) -



Gegen 7:00 Uhr des gestrigen Tages (15.11.22) wurde in Neukloster ein 18-jähriger Kradfahrer bei einem Unfall leichtverletzt.



Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 50-jährige Fahrerin eines VW die Hauptstraße und wollte nach links in die Straße der Freundschaft abbiegen. Offenbar übersah sie dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 18-jährige Kradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Das Leichtkraftrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.



Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei der 50-Jährigen festgestellt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,33 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein der Frau sichergestellt.



Gegen die 50-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. An ihrem PKW entstand durch den Unfall lediglich geringer Sachschaden.



Insofern keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



