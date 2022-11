POL-ANK: Nachmeldung zum Fahrraddiebstahl in Ahlbeck - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Ahlbeck (ots) -



Wie bereits mitgeteilt wurde, kam es am 15.11.2022 zum Diebstahl von zwei Fahrrädern in einer Tiefgarage in Ahlbeck (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5371198).



In diesem Zusammenhang wurde heute einer der Tatverdächtigen, ein 38-jähriger Pole, einem Haftrichter vorgeführt. Im Ergebnis hat dieser dem Antrag auf Untersuchungshaft der Staatsanwaltschaft Stralsund stattgegeben. Der 38-Jährige wurde anschließend der Justizvollzugsanstalt Stralsund zugeführt.



