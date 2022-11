POL-NB: Fünf Laubeneinbrüche in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



In der Zeit vom 14.11.2022, 16:00 Uhr bis 15.11.2022, 08:00 Uhr kam es in der Neubrandenburger Südstadt zu mehreren Laubeneinbrüchen in der Fünfeichener Kleingartenanlage.



Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gelangten bislang unbekannte Täter zum Teil gewaltsam in insgesamt fünf Gartenlauben. Diese wurde anschließend durchsucht, teilweise verwüstet und beschädigt.

Die Täter entwendeten u.a. mehrere Gartengeräte, darunter eine Heckenschere des Herstellers Einhell, einen Induktionsherd, zwei Rasenmäher, darunter einen des Herstellers LUX, einen Rasentrimmer, Sägewerkzeug und eine Infrarotheizung.



Die entstandene Schadenshöhe wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Wer in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-55825224 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg