POL-HST: Zwei Fahrzeugbrände in Marlow und Tribsees beschäftigen Feuerwehr und Polizei

Am Mittwoch, dem 16.11.2022 wurden der Integrierten Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen fast zeitgleich gegen 04:30 Uhr jeweils ein Fahrzeugbrand in Marlow und Tribsees gemeldet.



Entsprechend kamen Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. In Marlow brannte der Seat einer 37-jährigen Deutschen, in Tribsees der Skoda eines 38-jährigen Deutschen. Beide Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden, der auf jeweils 10.000 Euro geschätzt wird.



Zur Ermittlung der Brandursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stralsund der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet. In beiden Fällen wird nach jetzigem Ermittlungsstand von einer Brandstiftung ausgegangen. Ob auch beide Fälle in Zusammenhang stehen, wird gegenwärtig geprüft.



