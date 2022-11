POL-SN: 36-Jähriger nach Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 36-Jähriger Mann verletzte sich gestern bei einem Verkehrsunfall gegen 12.10 Uhr.

Der Rumäne befuhr mit einem Transporter den Obotritenring und geriet in Höhe der Robert-Beltz-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug fuhr über zwei Schutzbügel und prallte gegen einen Baum. Ersten Erkenntnissen nach war der Mann mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Der in Schwerin lebende Fahrer musste mit Verletzungen ins Klinikum gebracht werden. Der Transporter wurde abgeschleppt.

Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf ca. 20.000 Euro. Auf den Fahrer kommt ein nun Bußgeldverfahren zu.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell