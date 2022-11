POL-HST: Beinahe-Unfall durch flüchtenden und berauschten Autofahrer

Stralsund (ots) -



Am heutigen Mittwoch, dem 16.10.2022 wollten Polizeibeamte in der Stralsunder Frankenvorstadt gegen 02:15 Uhr einen entgegenkommenden auffälligen Audi kontrollieren, welcher offensichtlich keine Frontschürze am Pkw hatte und zudem ohne Licht fuhr.



Die Beamten wendeten und eilten dem Fahrzeug nach. Der Fahrer erkannte die drohende Kontrolle und versuchte zunächst zu flüchten. Gleichzeitig meldete sich bei der Notrufzentrale des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg ein Anrufer, welcher mitteilte, dass es soeben fast zu einem Unfall gekommen wäre, mit einem Audi der ohne Licht durch Stralsund fährt. Den Beamten gelang es das Fahrzeug letztlich zu stoppen und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei stellten sie schnell fest, dass der 38-jährige deutsche Fahrzeugführer nicht ganz nüchtern war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte zudem positiv auf Kokain.



Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Bei dem Delinquenten wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Beamten fertigten unter anderem Anzeigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Verbotenen Kraftfahrzeugrennens.



