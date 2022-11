POL-LWL: Matratze in Wohnung brannte

Plau am See (ots) -



In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Plau ist am späten Dienstagnachmittag eine Bettmatratze in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Hausbewohner den brennenden Gegenstand bereits gelöscht. Zu nennenswerten Schäden kam es nicht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass eine Bewohnerin der betreffenden Wohnung den Brand verursacht hat. Die 39-jährige Frau wurde zunächst zur Untersuchung ins Krankenhaus und dann in eine psychiatrische Klinik gebracht. Gegen sie ist Anzeige wegen Brandstiftung erstattet worden.



Polizeiinspektion Ludwigslust

