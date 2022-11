POL-LWL: Kleintransporter prallte gegen Betonpoller - Fahrer verletzt sich leicht

Hagenow (ots) -



Auf der Landestraße 04 zwischen Hagenow und Wittenburg ist ein 26-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Mann hatte in Höhe des Abzweiges nach Scharbow aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren und war mit dem Fahrzeug anschließend gegen einen Betonpoller geprallt. Dabei entstand am Kleintransporter ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste später abgeschleppt werden. Der 26-jährige Fahrer ist zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.



