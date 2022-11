POL-ANK: Kranfahrzeug bei Pudagla verunfallt

Details anzeigen Kranfahrzeug Kranfahrzeug

Pudagla (Usedom) (ots) -



Gestern Nachmittag (15.11.2022, 14:30 Uhr) ist ein Kranfahrzeug auf der B 111 bei Pudagla nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der weiteren Folge in einem Straßengraben umgekippt. Personen wurden dabei nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 32-jährige polnische Kranfahrer einem entgegenkommenden LKW ausweichen. Während der Bergungsmaßnahmen durch einen anderen Kran musste die B 111 für mehrere Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell