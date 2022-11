POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Gnoien (ots) -



Am 15.11.2022 kam es gegen 18:40 Uhr auf der B110 bei Gnoien, auf

Höhe der Ortschaft Klein Nieköhr, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Bei dem Unfall erlag der 38- jährige ukrainische Fahrer des PKW noch

vor Ort seinen schweren Verletzungen.



Er musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Sein Beifahrer, ebenfalls ein 38-jähriger Ukrainer, wurde bei dem

Unfall schwer verletzt und in eine Rostocker Klinik verbracht.



Nach ersten Erkenntnissen war der PKW allein beteiligt. Er geriet in

einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kam in der weiteren Folge

nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer

Bushaltestelle und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen.



Im Zuge der Unfallaufnahme kam die DEKRA vor Ort zum Einsatz. Die B

110 für ca. 2,5 h voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca.

11.000 EUR.



Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



