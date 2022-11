POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzen Personen

Heringsdorf (ots) -



Am 15.11.2022 gegen 15:40 Uhr, ereignete sich auf der B 111 in

Bannemin ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden. Eine

22-jährige von der Insel Usedom stammende Fahrzeugführerin befuhr mit

ihrem PKW Opel Astra die B 111 aus Wolgast kommend. In Fahrtrichtung

Zinnowitz musste sie an der auf "ROT" schaltenden Ampelanlage zur

Einmündung Trassenheide verkehrsbedingt abbremsen. Eine direkt

dahinter fahrende 54-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW Golf aus

Wolgast, bemerkte diese Bremsung zu spät und fuhr ungebremst auf das

vorausfahrende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch

den Aufprall leicht verletzt und durch Rettungskräfte zur weiteren

Behandlung in die Krankenhäuser nach Wolgast und Greifswald

verbracht. Die beiden PKW wurden durch ortsansässige

Abschleppunternehmen geborgen und die Unfallstelle beräumt. Die B 111

musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme ungefähr eine Stunde

ohne größere Verkehrsbeeinträchtigen halbseitig gesperrt werden. Der

entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



