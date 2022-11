POL-ANK: Frau in Greifswald ausgeraubt

Greifswald (ots) -



Ein Frau ist gestern Abend (14.11.2022, 21:10 Uhr) im Max-Hagen-Weg in Greifswald von zwei Männern überfallen worden. Die beiden unbekannten Täter rissen die 35-jährige deutsche Frau zu Boden und entwendeten ihr einige persönliche Dinge, bevor sie flüchteten. Das Opfer wurde dabei nicht verletzt, stand aber unter Schock. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:



- Alter: Anfang 20

- ca. 1,70 bis 1,75m groß

- komplett schwarz gekleidet

- eine Person kräftig gebaut und eine Person etwas schlanker



Mehrere Einsatzkräfte fahndeten nach den flüchtigen Männern, jedoch ohne Erfolg. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nun im Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann weitere Angaben zu den beiden Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



