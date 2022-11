POL-SN: Polizei ermittelt nach Brand eines Pkwn - Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



In der Schweriner Feldstadt kam es am heutigen Morgen zum Brand eines Pkw. Anwohner wählten gegen 5.40 Uhr den Notruf, nachdem sie den Brand in der Wallstraße bemerkt hatten.



Das Feuer konnte von der Schweriner Feuerwehr gelöscht werden. Der Pkw der Marke Skoda wurde durch das Feuer zerstört, des Weiteren wurde ein angrenzendes Wohnhaus durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen: Eine Glasscheibe zersprang und die Fassade ist verrußt. Zu Personenschäden kam es nicht.



Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer hat im Zeitraum um den Brandausbruch verdächtige Personen im Bereich der Feldstadt gesehen oder kann sonstige Angaben zu den Geschehnissen machen?

Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell