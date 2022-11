POL-HRO: Junge bei Verkehrsunfall in Rostock schwer verletzt

Rostock (ots) -



Ein neunjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Rostock Toitenwinkel schwer verletzt worden.



Der Unfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle in der Toitenwinkler Allee. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 9-Jährige von einem Auto erfasst, als er aus einem Bus gestiegen war und die Straße vor dem Bus überqueren wollte. Der Junge verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 40-jährige Fahrer des BMWs blieb unverletzt.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell