POL-LWL: PKW kippt im Graben auf die Seite - Fahrer verletzt

Crivitz (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der B 321 zwischen Raben Steinfeld und Crivitz ist am Dienstagvormittag ein 24-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. In Höhe Waldschlösschen kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW zunächst nach rechts von der Straße ab. Im angrenzenden Straßengraben kippte das Fahrzeug anschließend auf die Seite. Mit einem Schock und erlittenen Schnittverletzungen an der Hand wurde der Autofahrer anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallauto entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges leitete die Polizei den Straßenverkehr an der Unfallstelle vorbei.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell