POL-HWI: Unbekannte brechen in Garage und Baucontainer ein

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am vergangenen Wochenende in Wismar ein Motorrad und einen Rasenmähtraktor aus einer Garage im Gewerbegebiet Am Kleinen Stadtfeld entwendet wurde.

Die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum vom Nachmittag des 12. bis zum Morgen des 14. November gewaltsam Zutritt zu einer Garage, die sich auf dem Firmengelände einer Autowaschanlage in der Flinkerskoppel befindet. Der oder die unbekannten Täter entwendeten dort ein Motorrad der Marke BMW, das zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen HWI-R180 trug.

Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 30.000 Euro.

Kräfte des Kriminaldauerdienstes haben vor Ort Spuren gesichert.



Ebenfalls am zurückliegenden Wochenende, im Zeitraum vom 11. bis 13. November, drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Baucontainer auf einem Baustellengelände in der Tierparkpromenade ein. Dort entwendeten der oder die Täter diverse Bauwerkzeuge und verursachten einen Gesamtschaden von schätzungsweise 2500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



