POL-SN: Polizei stellt mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat

Die Schweriner Polizei konnte am heutigen Morgen einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat stellen.



Gegen 2.00 Uhr beobachteten die Beamten im Polizeihauptrevier Schwerin auf der Bildübertragung des Marienplatzes, wie sich ein junger Mann gewaltsam am Schloss eines abgestellten Rades zu schaffen machte und das Fahrrad stahl.



Die Beamten nahmen unverzüglich Fahndungsmaßnahmen auf und konnten den mutmaßlichen Fahrraddieb in Begleitung einer Personengruppe in der Wittenburger Straße stoppen.



Das Fahrrad wurde sichergestellt; der in Schwerin lebende 21-Jährige wird sich in einem Strafverfahren zu verantworten haben.



Der Tatverdächtige verfügt über die ukrainische Staatsangehörigkeit.



