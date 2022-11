POL-HST: Diebstahl von fast einer halben Tonne Elektrokabel von Baustelle in Zingst

Zingst (ots) -



Am Montag, dem 14.11.2022 wurde der Polizei in Barth ein Diebstahl von fast 400 Meter Elektrokabel von einer Baustelle in der Hanshäger Straße Zingst gemeldet.



Demnach haben im mutmaßlichen Tatzeitraum vom Freitag, 11.11.2022 gegen10:00 Uhr bis Montag 14.11.2022 gegen 07:00 Uhr unbekannte Täter insgesamt etwa 375 Metern Elektrokabel 5 x 16 (Aderzahl x Nennquerschnitt) aus der Tiefgarage der Baustelle entwendet. Das geschätzte Gewicht beträgt annähernd 450 kg. Der entstandene Stehlschaden wird auf über 5.000 Euro beziffert.



Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Barth, Tel. 038231 6720, die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



