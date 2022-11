POL-LWL: PKW überschlug sich - Fahrerin leicht verletzt

Dreilützow (ots) -



Auf der Landesstraße 042 bei Dreilützow hat sich am Montagnachmittag eine Frau mit ihrem PKW überschlagen. Dabei erlitt die 30-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen. In einer leichten Linkskurve war die Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem PKW zunächst ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug geriet anschließend außer Kontrolle, durchfuhr einen Straßengraben und überschlug sich in weiterer Folge. Die verunglückte Fahrerin wurde kurz darauf ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell