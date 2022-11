POL-NB: Verkehrsunfall unter Einfluß von Betäubungsmittel

Grimmen (ots) -



Am 14.11.2022 kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit

einem alleinbeteiligten PKW, besetzt mit seinem 18-jährigen deutschen

Fahrzeugführer und dem 19-jährigen Beifahrer. Der Fahrzeugführer

befuhr die K19 aus Richtung Horst, als er am Abzweig nach Kirchdorf

in einer Rechtskurve geradeaus gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Beide

Insassen blieben zwar unverletzt, jedoch entstand am Fahrzeug

wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird hier auf

circa 5.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme

wurde der jugendliche Fahrzeugführer auf etwaige Ausfallerscheinungen

getestet. Ein freiwillig durchgeführter Urinvortest reagierte positiv

auf illegale Betäubungsmittel (THC), sodass im Anschluss eine

Blutprobenentnahme im Krankenhaus Bartmannshagen sowie die

Sicherstellung des Führerscheines folgte. Gegen den Fahrzeugführer

wird ein Ermittlungsverfahren gem. §315c StGB wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs geführt.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell