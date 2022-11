POL-HRO: Zehn Einsätze mit rauschmittelbeeinflussten Verkehrsteilnehmern in Rostock

Rostock (ots) -



Am vergangenen Wochenende konnten die Beamten der Rostocker Polizei insgesamt zehn Verkehrsteilnehmer feststellen, welche unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln standen.



Neben einem alkoholisierten Radfahrer wurden zwei Pkw- sowie sechs E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke festgestellt.

Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben hierbei Werte zwischen 0,53 und 1,89 Promille. Darüber hinaus wurde die Weiterfahrt für alle Verkehrssünder untersagt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.



Am Samstagmorgen wollten die Rostocker Kollegen einen auffällig langsam fahrenden Pkw einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Während des Abstellens des zu kontrollierenden Pkws kollidierte dieser mit dem Außenspiegel eines am Straßenrand abgeparkten Pkws. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw.

Wie die anschließende Kontrolle ergab, stand der 20-jährige rumänische Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis (THC). Neben der Verkehrsunfallaufnahme wurden weitere Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Der Führerschein wurde hierbei sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen zu den Sachverhalten übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell