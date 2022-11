POL-HRO: Polizei fasst Verantwortlichen zum Vorfall in der Rostocker KTV vom Freitag 11.11.2022

Rostock (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des

Polizeipräsidiums Rostock



Nachdem die Polizei am Freitag in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt

aufgrund eines verdächtigen Gegenstands im Einsatz war (siehe

Pressemeldung https://fcld.ly/9v5y3rk ), konnte bereits ein

Tatverdächtiger ermittelt werden.



Am Sonntagmorgen ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Rostock der Anruf einer anonymen männlichen Person ein. In seiner nur

kurz durchgeführten Ansprache gab es Hinweise dazu, dass der

Anrufende mit der Tat vom 11.11.2022 in Verbindung steht. Aufbauend

auf die am Freitag umgehend eingeleiteten Ermittlungen, wurden diese

intensiviert und führten am Sonntag gegen 13:30 Uhr zum Ergreifen des

Tatverdächtigen.



In seiner Vernehmung räumte der 63-jährige Deutsche sowohl den Anruf

bei der Einsatzleitstelle, als auch die Tat am Freitag in der KTV

ein. Dieser war polizeilich zuvor unauffällig.



Er muss sich nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des

Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von

Straftaten verantworten.



