POL-HWI: Neue Sprechzeiten in der Polizeistation Boltenhagen

Ab dem 14. November gelten die neuen Sprechzeiten in der Polizeistation Boltenhagen.



Polizeihauptkommissar Marcus Wiederhold ist ab sofort



- dienstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

- donnerstags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr



für alle polizeilichen Anliegen oder Fragen von Bürgerinnen und Bürgern ansprechbar.



Wer außerhalb dieser Sprechzeiten die Polizei benötigt, sollte in dringenden Fällen wie gewohnt die 110 wählen oder sich an das Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 wenden.



