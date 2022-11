POL-NB: Vollsperrung einer Teilstrecke der B198 wegen der Entschärfung einer Bombe

B198 (ots) -



Am heutigen Morgen wurde auf dem ehemaligen Flugplatz in Lärz eine Langezeitfliegerbombe aufgefunden, die nach Rücksprache mit dem Munitionsbergungsdienst umgehend entschärft werden muss. Der Termin für die Entschärfung wurde auf den heutigen 14.11.2022 gegen 15:00 Uhr gelegt.



Nach Auskunft des Munitionsbergungsdienstes macht die Größe der Bombe einen Evakuierungsradius von ca. 1.000 Metern erforderlich. Das betrifft eine kleine Strecke der B198 zwischen Vipperow und Mirow. Aus diesem Grund wird es am heutigen Tag zwischen 14:00 und 16:00 Uhr zu Einschränkungen auf der B198 zwischen Vipperow und Mirow kommen. Der betroffene Abschnitt der B198 wird für den Zeitraum der Entschärfung (ca. 30 Minuten vor- und nachher) vollgesperrt.



Die Polizei ist für die Absperrmaßnahmen vor Ort. Wir empfehlen als Umleitungsstrecke die MSE18 (Lindenstraße und Lärzer Straße) zwischen Mirow über Lärz nach Rechlin.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung der geplanten Einschränkungen auf der B198 gebeten.



