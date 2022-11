POL-LWL: Polizei sucht Zeugen nach Garagenbrand

Brüel (ots) -



In Brüel ist am späten Samstagabend eine Garage in Brand geraten. Anwohner bemerkten das Feuer und konnten es kurz darauf mit Erde und Wasser löschen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Brandursache ist offenbar Brandstiftung. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus. Dem Spurenaufkommen zufolge hatten die unbekannten Täter zudem versucht, eine weitere Garage in Brand zu setzen. Diese blieb unbeschädigt. Die Kriminalpolizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich gegen 23:30 Uhr in der Straße "Zum Hufenberg" ereignete hat.



