POL-NB: Unbekannte brechen in Kellerabteil ein

Am 11.11.2022 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Einbruch in ein Kellerabteil der Gebrüder-Boll-Straße in Neubrandenburg gemeldet.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 06.11.2022 19:50 Uhr bis zum 11.11.2022 09:45 gewaltsam Zugang zu einem Kellerabteil und entwendeten hieraus u.a. zwölf "Baitcast" Angelruten, ein Echolot der Marke Helix und ein schwarzes E-Bike der Marke Cube.



Die entstandene Schadenshöhe wird auf ca. 13.000 geschätzt.



Die Ermittlungen bezüglich des Einbruchsdiebstahls wurden vom Kriminalkommissariat Neubrandenburg übernommen.



Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



