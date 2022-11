POL-LWL: Feuerwehr und Polizei bei Hallenbrand im Einsatz

Tessenow (ots) -



Feuerwehr und Polizei sind derzeit in Tessenow wegen eines Hallenbrandes auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes im Einsatz. Der Brand brach am Montagvormittag kurz nach 09 Uhr im Inneren der Halle aus, in der Getreide getrocknet wird. Personen wurden nicht verletzt. Mehrere Feuerwehren aus der Region sind derzeit im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Getreidehalle sowie auf eine naheliegende Biogasanlage konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zudem konnte die Feuerwehr den Brand der ca. 30 Meter langen Halle zwischenzeitlich unter Kontrolle bringen. Was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Jedoch wird nach ersten Erkenntnissen eine technische Ursache vermutet.



