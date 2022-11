POL-HST: Nächtlicher Polizeieinsatz: Schüsse am Ernst-Thälmann-Denkmal in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am Samstag, dem 12.11.2022 kurz nach Mitternacht wurde der Polizei in Stralsund gemeldet, dass Schüsse auf Höhe des Erst-Thälmann-Denkmals an der Sundpromenade in Stralsund abgegeben wurden.



Dort befand sich eine Personengruppe, aus derer heraus die vermeintlichen Schüsse abgegeben worden sein sollen. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Gruppe.



Intensive Ermittlungen führten die Beamten letztlich zu einer Wohnanschrift. Dort sollte sich der Tatverdächtige aufhalten und konnte auch tatsächlich festgestellt werden. Er zeigte sich reumütig und händigte den Beamten eine Schreckschusspistole aus. Ein Alkoholvortest ergab bei dem 23-jährigen Deutschen einen Wert von 1,02 Promille. Einen kleinen Waffenschein besaß er nicht.



Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



