POL-NB: Sachbeschädigung durch Graffiti mit verfassungsfeindlichen Symbolen in Pasewalk (LK Vorpommern-Greifswald)

Pasewalk (ots) -



In der Zeit vom 12.11.2022, 22:00 Uhr, bis zum 13.11.2022, 02:00 Uhr,

kam es im Stadtgebiet von Pasewalk zu mehreren Sachbeschädigungen an

Gebäuden durch das Aufsprühen von verfassungswidrigen Symbolen. Nach

derzeitigem Kenntnisstand sprühten bislang unbekannte Täter mit

schwarzer Farbe verfassungswidrige Schriftzüge und Symbole auf

mehrere Häuserwände, Briefkästen, Hauseingangstüren und

Eingangslampen. Hiervon betroffen waren die Straßenzüge Grünstraße,

Ueckerstraße und Marktstraße. Der genaue Sachschaden lässt sich

momentan nicht beziffern. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich an das Polizeihautrevier Pasewalk unter 03973/220-224,

die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de

oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell