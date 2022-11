POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 13.11.2022, gegen 11:10 Uhr, kam es auf einem Supermarktparkplatz

in der Neubrandenburger Oststadt zu einer Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren an dieser

vier tschetschenische und zehn armenische Staatsangehörige beteiligt.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 23-jähriger Tschetschene

einen am Boden liegenden unbekannten Gegenstand aufgenommen und mit

diesem auf einen 49-jährigen Armenier und dessen 28- jährigen Sohn

eingestochen haben. Der 49- jährige wurde dabei im Brustbereich

getroffen und erlitt eine Stichwunde. Der 28- jährige erlitt eine

leichte Schnittwunde im Oberarm. Im weiteren Verlauf wurden die vier

tschetschenischen Staatsbürger aus der Gruppe Armenier heraus

körperlich angegriffen. Dabei wurden ein 22-Jähriger, ein 23-Jähriger

und ein 39-Jähriger Tschetschene verletzt. Alle verletzten Personen

wurden im Klinikum Neubrandenburg behandelt. Die Verletzungen sind

nicht lebensbedrohlich. Die Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg

hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen.





